Crollo di nuovi negozi in Piemonte, in 10 anni -70%

In dieci anni l'apertura di nuovi negozi in Piemonte è calata del 70%, nell'ultimo anno la flessione è stata del 9%. Lo evidenzia l'indagine condotta dall'ufficio studi di Confercenti. l 2023 si sta concludendo con il risultato peggiore degli ultimi dieci anni: nel 2013 ,le aperture furono 4.581; nel 2023 si riducono a 1380. Il Piemonte, inoltre, fa peggio della media nazionale (-54% di nuovi negozi nell'ultimo decennio e -8% nell'ultimo anno). "Si tratta - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte - di numeri drammatici e soprattutto di una tendenza che pare non avere fine: secondo le nostre proiezioni, in assenza di interventi, nel 2030 le aperture in Piemonte potrebbero ridursi a poco meno di 1.000. Neppure durante la pandemia si era arrivati a tanto. Stiamo assistendo alla desertificazione commerciale nell'indifferenza del governo e della politica più in generale. Questo impoverimento riguarda tutti: senza commercio di vicinato saranno più poveri anche vie e quartieri per vivibilità, coesione sociale e sicurezza, oltre che per possibilità di scelta e livello di servizi offerti ai consumatori". Fra i settori maggiormente più colpiti, con una flessione superiore al 70%, negozi di articoli da regalo e per fumatori, di abbigliamento e calzature, stazioni di servizio carburanti, edicole. La crisi non risparmia gli ambulanti, penalizzati anche "dai dieci anni di incertezza innescati dalla questione Bolkestein: a fine 2023 rispetto al 2022 le nuove aperture dovrebbero essere meno di 300, un quarto rispetto a dieci anni fa. "Se davvero si vede come irrinunciabile la rete dei negozi e dei mercati, - conclude Banchieri - la si consideri un 'settore protetto' come la Ue da anni fa con l'agricoltura: i fondi europei devono prendere la direzione anche del piccolo commercio. E soprattutto diventa sempre più urgente una legislazione comunitaria che metta fine agli inaccettabili privilegi di cui godono le grandi piattaforme del web".