Un anno governo Meloni: Montaruli, pensiamo a fare grande Italia

"Abbiamo messo l'Italia davanti a tutti e a tutto. Non pensiamo solo a fare grande il nostro partito ma a dare una risposta concreta a quegli italiani che ci hanno dato un mandato chiaro, quale ultima speranza di una nazione in cui vivere con orgoglio. In dodici mesi abbiamo lavorato incessantemente per far sì che questo sia possibile. Un esempio per tutti: all'inizio di questa legislatura ricorderete un consiglio per la sicurezza a Torino con me ed il Ministro dell'Interno. Da lì venne il suggerimento di modificare la norma sul piccolo spaccio. Quella è diventata una proposta di legge di FdI alla Camera a mia prima firma e il Presidente Meloni l'ha inserita nel decreto Caivano. In meno di un anno è legge, questo siamo noi. Una comunità. Ne andiamo fieri. Quei quartieri a cui diamo risposta non sono il nostro collegio elettorale ma la nostra casa. Lì siamo nati quando nessuno credeva in noi. Lì rimaniamo ora". Così il vicecapogruppo FdI alla Camera, Augusta Montaruli, a Torino nell'ambito delle iniziative Italia vincente.