Vaccino anti-Covid, al via le pre-adesioni su portale Regione

In Piemonte parte lunedì 23 ottobre il programma di pre-adesione alla vaccinazione contro il Covid. Riguarda - informa la Regione - le categorie previste dalla circolare ministeriale del 27 settembre scorso. Le pre-adesioni vengono raccolte sul sito "ilPiemontetivaccina.it". "Con l'avvicinarsi della stagione invernale mettiamo in campo tutti gli strumenti in modo da rendere l'adesione alla campagna vaccinale più capillare e semplice possibile - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - Il Piemonte è la regione che ha fatto il più alto numero di terze, quarte e quinte dosi e oggi vogliamo dedicare la stessa attenzione alle categorie più esposte per le quali è indicata la vaccinazione in questa fase". La dose di richiamo è raccomandata, a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino ricevuta o dall'ultima infezione, a prescindere dal numero di eventi pregressi, a -Persone di età pari o superiore a 60 anni -Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo "postpartum" comprese le donne in allattamento - Operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e delle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione - Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COvid-19 grave -Familiari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità. Entro 10 giorni dalla pre-adesione - spiega la Regione - verrà inviato un sms con la data dell'appuntamento sulla base dei tempi di programmazione dei centri vaccinali della propria Asl. La Regione Piemonte ricorda, inoltre, che è anche possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid in una delle farmacie aderenti o rivolgendosi al proprio medico di famiglia. La distribuzione delle dosi di vaccino alle Asl, ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie sul territorio è coordinata da Azienda zero.