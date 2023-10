FdI: Comba, orgoglioso nostra scuola formazione Torino

"Da pochi giorni ha ripreso, per il quinto anno consecutivo, la scuola di formazione politica di Fratelli d'Italia in Piemonte, a Torino. E' l'unica in tutta la Regione ed è la prima nata nel partito. Si tratta di una mia creatura, a cui ho dato tutto me stesso per vederla nascere: sono per questo ora profondamente orgoglioso del percorso che questa scuola sta facendo. Cinque anni di attività e lezioni con personalità illustri: da qui sono passati infatti politici, filosofi, scrittori, pensatori e religiosi. Penso, tra i tanti relatori che abbiamo avuto, a Guido Crosetto, Ignazio La Russa, Gabriele Albertini, Augusta Montaruli e Carlo Fidanza. Negli ultimi anni abbiamo avuto circa 250 iscritti e quest'anno siamo a circa 60. Molti sono giovani amministratori locali e questo ci rende ancora piu' orgogliosi e ci spinge a fare ancora di più. Sono grato ai responsabili della scuola, Giovanni Ravalli e Fabrizio Priano, per il lavoro che stanno svolgendo. Con loro, renderemo ancor di più questa scuola di partito un vero fiore all'occhiello a livello nazionale dove imparare a fare buona politica". A dirlo Fabrizio Comba, deputato torinese di Fratelli d'Italia.