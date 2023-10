Migranti: Famiglie accoglienti Torino, servono soluzioni diffuse

"Siamo cittadini impegnati da anni nell'accoglienza di stranieri di ogni provenienza, nel territorio di Torino e dintorni. Occorre (finalmente) superare il paradigma dell'emergenza. Ciò significa smettere di pensare a concentramenti di immigrati in arrivo in poche e grandi strutture. Significa, all'opposto, attivare su vasta scala inserimenti quanto più possibile diffusi e ridotti". A parlare, in una nota, è l'associazione Famiglie accoglienti Torino. L'associazione sostiene la necessità di valorizzare "ogni piccola realtà, per quanto può dare, e permettendo anche a esperienze di accoglienza famigliare di emergere: vi sono molte più risorse civili di quanto si pensi. La piccola accoglienza è più umana, permette maggiore cura e consente l'individuazione delle persone più fragili che necessitano di assistenza specifica (per rilevanti disturbi di salute fisica o mentale), o di soggetti fortemente a rischio per una tendenza a delinquere (prevenzione)".