Fisg, il Palaghiaccio Pinerolo è d'importanza cruciale in Italia

"La Federazione italiana sport del ghiaccio desidera sottolineare con vigore la cruciale importanza dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo all'interno del panorama sportivo italiano. Questo impianto non si erge infatti solo a ricordo e testimonianza degli storici Giochi Olimpici Invernali del 2006, ma rappresenta un segno tangibile della crescita e dello straordinario sviluppo prodotti dagli sport del ghiaccio, nel territorio in questione, dal periodo post-olimpico sino ad oggi". E' quanto si legge in una nota della Fisg, in cui viene sottolineato come "in questi ultimi due decenni Pinerolo sia diventato e sia attualmente riconosciuto come un punto di riferimento assoluto per la pratica del pattinaggio, dell'hockey e del curling", dopo che giornali locali, come l'Eco del Chisone, hanno riferito della proposta avanzata dai consiglieri Maria Rita Cavallo e Pino Berti del gruppo consigliare di Pinerolo Bellissima inserita in una mozione che verrà presentata alla Giunta Salvai e alla maggioranza, in cui si dice: "A Pinerolo si mantenga solo il Curling, tutte le altre competenze per ciò che riguarda le discipline sportive del ghiaccio siano delegate a Torre Pellice così che diventi a tutti gli effetti il "Polo del ghiaccio Pinerolese". "È impensabile e profondamente ingiusto - prosegue la Federazione, mentre i costi di gestione continuano a creare problemi - anche solo pensare di chiudere una struttura che ha rappresentato e continua a rappresentare un faro per tanti giovani talenti. La proposta di trasformare il Palazzo del Ghiaccio in una struttura polivalente - viene spiegato - può avere delle valide ragioni, ma non a discapito della comunità sportiva che ha fatto di Pinerolo un polo di eccellenza nel mondo del ghiaccio, a maggior ragione in considerazione del fatto che anche attualmente le ore ghiaccio disponibili non sono spesso sufficienti a soddisfare la domanda delle realtà del territorio che ne fanno richiesta. La Federazione Italiana Sport Ghiaccio è pronta a collaborare con tutte le parti in causa al fine di trovare soluzioni che rispettino le esigenze di tutti, mettendo sempre al centro il benessere degli atleti e il diritto alla pratica sportiva".