Atp Finals, Torino si veste di tennis in tutta la città

Una grande cupola geodetica in acciaio da 150 posti che richiama un'enorme pallina da tennis, un charity brunch e degustazioni benefiche per sostenere Candiolo, una notte bianca con eventi fino a mezzanotte e il Final Set, un closing party finale alle Ogr. Sono alcune delle novità del programma di eventi 'Torino it's a match!' che Città, Regione, Camera di Commercio e Turismo Torino e Provincia, promuovono dal 9 al 19 novembre per portare le Nitto Atp Finals in tutta la città. Al Village di fronte al sito di gara, si aggiungono in centro Casa Tennis con un programma di una cinquantina di eventi con oltre centocinquanta ospiti, Casa Gusto e Cass Media. Torna, poi, il 10 novembre, il blue carpet degli otto campioni del singolo, quest'anno in piazzetta Reale, e tornano le maxi palline sparse in 13 punti della città. Mostre, animazioni, ponti e monumenti illuminati, eventi culturali e sportivi accompagneranno per dieci giorni la manifestazione tennistica. Con un obiettivo, condiviso dal sindaco Stefano Lo Russo e dal presidente della Regione Alberto Cirio, "fare un'edizione grandiosa, il miglior biglietto da visita per puntare ad altri cinque anni di Atp Finals".

A raccontare e diffondere la Torino del tennis e delle Atp Finals sarà anche quest'anno una campagna di comunicazione e un video storytelling, 'Il Set è servito'. Dopo gli sportivi lo scorso anno, questa edizione di video interviste, anticipate da uno spot con Neri Marcorè, è affidata ai protagonisti del cinema italiano, da Violante Placido a Luca Zingaretti a Dario Argento. Fra gli ospiti dei talk a Casa Tennis, invece, il musicteller Federico Sacchi, sportivi di oggi e di ieri, come Lorenzo Sonego, Niccolò De Vico, Andrea Vavassori, Vincenzo Nibali e Beppe Dossena. Attesi, in fase di conferma, personaggi come Javier Zanetti e Carolina Kostner. Molti anche gli ospiti 'social', fra i quali Fabrizio Biasibetti di 'Commenti Memorabili', il professore attivista noto come BarbaSophia e l'ex tennista oggi allenatore e star di Instagram Edoardo Santonocito. Fra i vari eventi in programma, anche quelli organizzati da Cna e dedicati a moda e tennis e quelli promossi dal Comitato delle Universiadi 2025. Sabato 18 novembre sarà poi la Notte del Tennis, con concerti, dj set, un music bus e I Murazzi trasformati in un campo da tennis su cui ballare. "Una modalità - dice il sindaco Lo Russo - con cui vogliamo rendere questo un evento che coinvolga anche i non appassionati di tennis, un momento di festa per tutta la città, per un'edizione grandiosa, il miglior biglietto da visita a sostegno della nostra candidatura per altri 5 anni, per ottenere i quali servirà davvero un sistema Paese". Una volontà ribadita anche dal presidente Cirio che sottolinea come le Atp Finals "si inseriscono quest'anno in un programma sportivo molto ambizioso. I numeri sono positivi, quindi non dobbiamo fermarci, ma usare questo momento positivo per continuare a promuoverci e attirare sempre più grandi eventi".