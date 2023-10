SALUTE

Più sanità pubblica (e privata).

Tre milioni rinunciano alle cure

Un sistema che guarda più alle necessità di bilancio che di salute. L'ostracismo di una parte della politica verso le strutture accreditate smontato dall'opinione dei cittadini. Nord-Est per una gestione più regionalista rispetto al Nord-Ovest - SONDAGGIO di Fnomceo

Una sanità che guarda più alle necessità di bilancio che di salute, dove l’annosa questione del rapporto tra pubblico e privato sembra dividere più la politica che non i cittadini, i quali pongono al Governo il sistema sanitario come priorità assoluta nella finanziaria. È il dato più evidente, ma anche il più degno di considerazione da parte dei decisori, che emerge dal sondaggio effettuato dall’Istituto Piepoli per conto di Fnomceo, la federazione nazionale degli Ordini dei medici.

L’indagine demoscopica, presentata nel corso del convegno sui 45 anni del Servizio sanitario nazionale, è stata condotta su un campione di mille persone, tra i 15 e i 75, rappresentativo delle fasce sociali e dell’appartenenza geografica. E proprio questo aspetto, pone in evidenza ancora una volta le differenze all’interno del Paese con un tasso di soddisfazione che a fronte di una media del 54% vede il Nord-Est svettare con il 69%, seguito dal Nord-Ovest dove a dirsi soddisfatto (molto o abbastanza) è il 61% della popolazione, per poi scendere al 55% del Centro e precipitare al 41% al Sud. Il dato generale segna comunque un 35% poco soddisfatto e un 11 per nulla.

Per quanto riguarda il giudizio su come sia cambiato il servizio offerto dalla sanità negli ultimi anni solo il 14% ritiene sia migliorato, mentre nulla è mutato per il 41% ed è peggiorato per il 45% degli intervistati. Anche in questo caso la differenza tra Nord-Est e Nord-Ovest è sensibile con un giudizio più negativo (31%) nell’area in cui Lombardia e Piemonte rappresentano le regioni più grandi, rispetto al Triveneto (27%). Nelle stesse due aree del Nord marcato è l’auspicio su chi dovrebbe governare la sanità: se nel Nord-Est, a ulteriore conferma dell’accentuato spirito autonomista, emerge una forte propensione a una guida totalmente regionale (45%) più timido appare questa convinzione nel Nord-Ovest (39%) più attratto da una gestione statale (16%) o mista (35%).

Leggi qui il sondaggio

“Gli italiani evidenziano il bisogno di risolvere i divari territoriali tra Nord e Sud – spiega Livio Gigliuto presidente esecutivo Istituto Piepoli – e per questo chiedono con forza che la sanità sia prioritaria nelle scelte del Governo”. Per il presidente di Fnomceo, Filippo Anelli, “i cittadini sollecitano Stato e Regioni a lavorare insieme per superare le diversità di trattamento tra le aree geografiche, ma anche centro e periferia, tra ricchi e poveri, tra chi ha un più alto livello di istruzione e uno più basso”.

Il sondaggio presenta un quadro interessante proprio sul carattere pubblico della sanità e il dibattito che ormai prosegue da anni, spesso su presupposti errati o distorti, circa la preponderanza del privato con le sue strutture (peraltro accreditate, quindi sottoposte a vincoli, regole e controlli da parte di Stato e Regioni). A reclamare un sistema sanitario esclusivamente pubblico, peraltro ad oggi e pure in futuro difficilmente immaginabile vista l’irrinunciabilità dell’apporto delle strutture accreditate per la sopravvivenza del sistema stesso, è il 36% del campione oggetto del sondaggio, mentre il 40% di fatto promuove l’attuale situazione indicando la necessità di una prevalenza del pubblico, ma non negando affatto l’importanza del privato. Un 20% auspica una sostanziale parità di peso, scenario da cui nel Paese si è ben lontani, basti considerare che sul bilancio sanitario di una regione come il Piemonte il privato grava per l’8% a fronte di circa il 20% delle prestazioni fornite.

E se ben il 69% dei cittadini ritiene che la sanità oggi risponda più a esigenze di bilancio che di salute, con il picco massimo (77%) proprio nel Nord-Ovest, quando si preferisce far fronte alla prestazioni a pagamento (specie di fronte a liste d’attesa ancora troppo lunghe), il 65% degli italiani spiega di ricorrere ai risparmi, mentre il 13% fa fronte grazie ad assicurazioni e ben il 7% ovvero circa tre milioni di persone ammette di essere costretto a rinunciare alle cure.