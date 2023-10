Panatè, il progetto per i carcerati diventa un festival

Un modo per infrangere il muro di silenzio che avvolge le carceri e favorire il reinserimento lavorativo. Con questo obiettivo nel 2019 è nato il progetto "Panatè" che, nel 2023, è diventato una cooperativa sociale a supporto di persone svantaggiate con percorsi di reinserimento socio-lavorativo. L'iniziativa è partita all'interno della Casa circondariale di Cuneo, con la creazione di un laboratorio dove i detenuti potessero imparare un mestiere e realizzare prodotti da forno destinati alla distribuzione, coinvolgendo poi anche il carcere di Fossano. Il progetto è in espansione e ha già fatto tappa nelle scuole, con un incontro all'Istituto Alberghiero di Mondovì. Panatè sarà ora protagonista di un festival, che si terrà a Cuneo dal 26 al 29 ottobre, con l'obiettivo il far conoscere al pubblico le attività lavorative svolte negli istituti detentivi del Cuneese e non solo. La manifestazione, organizzata dalla cooperativa sociale, ha ricevuto il patrocinio del Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, Consiglio Regionale del Piemonte, Garante dei detenuti, Comune di Cuneo e Confcooperative Cuneo, e proporrà diversi momenti di confronto e riflessioni culturali promosse dalla direzione artistica dell'associazione monregalese "Gli Spigolatori", dedicati al mondo delle carceri e all'articolo 27 della Costituzione.