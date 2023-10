INDUSTRIA

Auto, sempre meno Stellantis.

E ora la Cina fa paura

Aumenta il fatturato della componentistica e le aziende italiane non sono più i principali fornitori dell'ex Fiat. La Germania è il primo cliente, ma salgono i timori per la minaccia del Dragone: "Fanno macchine a prezzi più bassi dei nostri"

Un aumento del fatturato e una lievissima flessione degli occupati. Cresce il mercato della componentistica auto. L’Osservatorio Anfia al Museo dell’Auto di Torino ha presentato i numeri del settore nel 2022: in Italia si contano 2.167 imprese con 55,9 miliardi di fatturato (+9% sul 2021). Il Piemonte pesa poco più di un terzo sul totale della componentistica italiana, e registra numeri leggermente meno positivi: le 728 imprese subalpine valgono 19,2 miliardi, con una crescita del 5,8%. Se poi guardiamo l’occupazione, in Italia si contano 166.813 addetti (+0,5% sul 2021), mentre in Piemonte c’è una limitata flessione (56.822 addetti in calo dell’1,3%).

La componentistica tiene, ma nell’orizzonte delle imprese restano molti dubbi. Due su tutti: il primo riguarda Stellantis e le prospettive del gruppo nel Paese, il secondo è lo spauracchio dovuto all’ingresso della Cina nel mercato europeo con le sue auto elettriche, un arrivo in forze che per qualcuno è un problema ma per altri un’opportunità.

La componentistica ha un saldo commerciale positivo di 2,9 miliardi, con le esportazioni che cubano 13,3 miliardi di euro. Il principale partner, sia per l’export che per l’import, è la Germania: esportiamo verso i tedeschi 2,7 miliardi in componenti. Seguono Francia, Spagna, Polonia e Stati Uniti. L’indagine Anfia ha evidenziato una crescita delle aziende del settore che vendono all’estero: erano il 78,3% nel 2021, sono l’80,7% nel 2022.

Il fatturato della componentistica italiana è ancora largamente dipendente da Stellantis e Iveco: i numeri di Anfia vedono questo rapporto in diminuzione ma ancora centrale, sopratutto in Piemonte. Dove solo il 23,4% delle aziende non è fornitore di Stellantis o Iveco, dato che sale al 31,6% a livello nazionale. “Sebbene nell’indagine la correlazione sia alta, sopratutto in Piemonte, è ridimensionata rispetto a una volta”, spiega Marco Stella, presidente del gruppo componenti Anfia. Forse, più che incaponirsi su Stellantis, serve facilitare l’arrivo di player che valorizzino le competenze sul territorio: “Se devo fare i ponti d’oro a qualcuno magari li faccio a qualche componentista che usi il nostro Politecnico, e alimenti la parte ingegneristica che ha sofferto molto negli ultimi tempi”.

“Siamo preoccupati perché c’è una visione che non è italo-centrica” dice Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino, parlando delle prospettive di Torino e Mirafiori. “Avere un grande costruttore sul territorio è fondamentale, ma al momento non c'è molta Italia” nelle strategie Stellantis. La questione elettrico poi tiene banco perché in quel comparto la Cina è molto più avanti e si prepara ad aggredire il mercato con produttori come Byd: “Alcune stime ci dicono che i costruttori cinesi possono arrivare intorno al 25% delle quote di mercato delle new energy car, quindi dei Bev”. Stime “realistiche” per Stella, che prevede questo scenario possa avverarsi “da qui al 2025-2026”.

Durante la tavola rotonda sono emerse le preoccupazioni degli imprenditori. Basate sull’esperienza, come quella di Maurizio Martinelli, presidente di Valeo visibility systems, che fornisce sistemi di illuminazione e tergitura: “Ho vissuto il periodo in cui i cinesi venivano da noi per la tecnologia”, ma oggi è finito. Tuttavia i rapporti rimangono: “Quando noi vogliamo approcciarli la risposta non è un no, ma non fanno un contratto europeo”, magari da tre anni, “sono sei mesi al massimo. Ti fanno entrare perché hanno bisogno della tecnologia di nicchia. Ma in sei mesi hanno preso un altro fornitore cinese e gli dicono fammi la stessa cosa, mettendolo in competizione”.

I cinesi al momento “entrano in Europa con prezzi comparabili” a quelli delle aziende europee, spiega Stella, e contrariamente al luogo comune sui prodotti cinesi, “non ci stanno inondando di macchinette da 15mila euro. Tra un po’ lo faranno. Stellantis ha presentato una Citroen da 22mila euro, loro sono capaci di andare su prezzi molto più bassi”. È un settore sul quale in Europa si è investito troppo poco, concorda Gallina. “Bisogna fare auto elettriche non di altissima gamma. L’utilitaria che la signora Pina vuole per la città è la Panda”. Il rischio è che in futuro siano i cinesi a produrla.