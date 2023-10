Unioncamere, rallentano le aperture di imprese nel trimestre

Rallentano nel terzo trimestre del 2023 in Piemonte le aperture di imprese, mentre sono stabili le chiusure. In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio, sono 4,217 le nuove realtà imprenditoriali iscritte in Piemonte, 143 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 (-3,3%), mentre hanno cessato l'attività 3.751 unità, 18 in più (+0,5%). Il saldo appare comunque positivo per 466 unità (+627). Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine settembre 2023 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta a 424.236 realtà imprenditoriali, il 7,1% delle imprese nazionali. "I dati ci parlano di un Piemonte che sembra stare alla finestra: il risultato complessivo pare debole e privo di slancio. In un contesto internazionale messo sotto stress da continui squilibri geopolitici e da conseguenti contraccolpi economici interni negativi, il tessuto imprenditoriale fa fatica a credere in sé stesso. Gli imprenditori, per scommettere sul futuro e far nascere una nuova azienda, hanno bisogno di accompagnamento, misure efficaci e azioni tese a innescare un percorso di crescita virtuoso, dove i processi di digitalizzazione e green siano al centro delle policy pubbliche" spiega Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte. I comparti degli altri servizi e delle costruzioni manifestano, anche nel periodo luglio-settembre le dinamiche migliori, registrando tassi di variazione dello stock rispettivamente del +0,43% e +0,38%. Il bilancio è positivo anche per il settore del turismo (+0,30%); la base imprenditoriale dell'industria in senso stretto risulta stabile (+0,03%), mentre quelle del commercio (-0,11%) e dell'agricoltura (-0,18%) appaiono in lieve contrazione.