Rimborsopoli, Cota e Montaruli "ritrovano" la condizionale

Augusta Montaruli e Roberto Cota "recuperano" la condizionale. La Cassazione ha corretto un errore commesso dalla Corte d'appello di Torino nel 2022 al termine del processo Rimborsopoli: nelle parte finale della sentenza sulla parlamentare FdI (vicepresidente della commissione di vigilanza sulla Rai) e dell'ex governatore del Piemonte i giudici avevano dimenticato di specificare che ai due erano stati concessi i cosiddetti "doppi benefici di legge", vale a dire la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La svista si era poi riverberata sulla sentenza pronunciata dalla Cassazione lo scorso 16 febbraio. Sia Montaruli che Cota, attraverso i loro legali, lo scorso 31 maggio si sono rivolti alla Suprema Corte chiedendo di sanare la situazione. Le istanze sono state accolte: i giudici d'appello, in alcuni passaggi della motivazioni della sentenza, in effetti scrissero che entrambi avevano ottenuto i "doppi benefici". Le pene detentive (un anno e sei mesi per Montaruli, un anno e sette mesi per Cota) rimangono invariate ma sono "sospese" per effetto della condizionale. All'atto pratico per Cota la correzione significa, inoltre, che è stata eliminata la condanna al pagamento delle spese processuali.