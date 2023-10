Sindacati polizia, maggioranza Comune Torino contro agenti

I segretari provinciali torinesi delle sigle sindacali di polizia Siulp, Sap, Siap e Coisp sono stati auditi ieri dalla commissione legalità a seguito dell'ordine del giorno scritto e approvato dalla maggioranza comunale dopo gli incidenti dello scorso 3 ottobre, durante la visita del premier Giorgia Meloni. "I sindacati hanno stigmatizzato ed espresso tutta la propria incredulità ed amarezza di fronte ad un documento politico che accusa la polizia torinese di porre in essere da tempo atteggiamenti aggressivi nella gestione dell'ordine pubblico, di aver reagito agli insulti con cariche e manganellate, di aver identificato manifestanti per il solo fatto di essere in piazza", spiegano le tre sigle in una nota congiunta. "Il tutto accompagnato dai richiami all'origine fascista del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al G8 di Genova e dalla richiesta dei numeri identificativi sulle divise dei poliziotti. Ciliegina sulla torta l' impegno del sindaco e della giunta per chiedere a prefetto e questore che la gestione dell'ordine pubblico venga effettuata nel più rigoroso rispetto della Legge. Come se così non fosse". "Respingiamo totalmente una versione di parte connotata da una ideologia datata, fuori tempo e bocciata dalla storia. La dichiarata vicinanza alle forze di polizia deve essere accompagnata da fatti concreti ed invece ciò che vediamo concretamente è la messa sul banco degli imputati di chi tra mille cerca ogni giorno di assicurare la civile convivenza. Auspichiamo che, in futuro, il partito di maggioranza sia più cauto e attento a non farsi trascinare in atti formali di chiara ispirazione della parte estremista e ideologizzata", conclude la nota.