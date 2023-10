Morto Capizzi, direttore del festival Cinemambiente

È morto questa mattina a Torino, dopo una grave malattia durata alcuni mesi, Gaetano Capizzi, fondatore e direttore del Festival CinemAmbiente di Torino. Critico cinematografico, organizzatore di festival, soprattutto di cinema indipendente, da anni aveva scelto di occuparsi in modo particolare di cortometraggi e di cinema sul tema dell'ambiente. "Non era solo un uomo di cinema, ma una persona molto sensibile all'ambiente, che ha contribuito a sviluppare una grande consapevolezza sul tema anche tra i giovani" ha commentato Enzo Ghigo, presidente del Museo del Cinema. Molti anche i libri e saggi di Capizzi, tra i quali il volume "Isole. Cinema indipendente italiano". Tra i festival da lui guidati anche il festival Cinema indipendente italiano a Berlino. È stato tra i fondatori dell'Aiace-Cic (Centro italiano cortometraggio) nel cui ambito ha organizzato rassegne e sezioni di festival in Italia e all'estero. Era anche uno degli autori del Cd-Rom "Corti italiani" (Lindau), curatore della seconda edizione di "Come vendere un cortometraggio" di Jan Rofenkamp (Lindau), nonché tra gli autori tra dei volumi "Vittorio De Seta", "il mondo perduto" e "Joris Ivens-A wind tale". Il Festival CinemAmbiente era nato a Torino nel 1998 con l'obiettivo di presentare i migliori film ambientali a livello internazionale e contribuire, con attività che si sviluppano nel corso di tutto l'anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale. Fondato e diretto da Gaetano Capizzi, il Festival è organizzato dall'Associazione CinemAmbiente con il Museo nazionale del Cinema. È membro fondatore del Green Film Network, associazione che riunisce le più importanti rassegne cinematografiche internazionali a tema ambientale.