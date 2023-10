Pernigotti, primi dati positivi da nuovi prodotti per Natale

Numerose novità per la primavera in preparazione da Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria) e Walcor di Cremona, aziende dolciarie controllate da Jp Morgan dal 2022. Sono state illustrate alla rete vendita durante il Sales Meeting che si è tenuto nel capoluogo di provincia lombardo: imminente, infatti, l'avvio delle celebrazioni per il 70/o anniversario di Walcor, fondata nel 1954. Positivi i primi dati della campagna autunno-inverno appena iniziata, con il ritorno sugli scaffali dei più noti prodotti di Pernigotti - dal Gianduiotto al Cremino - e di Walcor per Halloween, Natale e Befana. Anticipate le strategie commerciali, con le uova di cioccolato e gli altri prodotti per la Pasqua. In particolare, annunciato da Pernigotti che, entro novembre, sarà online il nuovo sito web aziendale, rinnovato nella grafica e con nuovi contenuti. Rinnovate anche le pagine social per favorire il rapporto diretto con i consumatori. Per Walcor, a vincere il contest per la creazione di una nuova grafica, il dipinto a olio inedito di Sofia Fresia, artista 32enne che ha studiato all'Accademia Albertina di Torino, dove vive e lavora. "Siamo molto impegnati per la promozione dei brand e dei principali prodotti su nuovi mercati esteri - sottolinea Luigi Leonetti, direttore commerciale di Pernigotti e Walcor -, che hanno già iniziato a dare segnali di particolare interesse per la tradizione dolciaria che le nostre due aziende e le rispettive maestranze rappresentano da decenni".