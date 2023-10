Piemonte, Consiglio regionale in rosa contro tumori donne

"Questa questa mattina il Consiglio regionale si veste di rosa in segno di sostegno alla lotta contro i tumori femminili, che rappresentano una minaccia significativa per la salute della donne. Le statistiche dicono che un numero troppo elevato di donne sono colpite queste patologie: è nostro dovere fare tutto il possibile per garantire un accesso tempestivo alle cure e investimenti adeguati nei programmi di prevenzione e di educazione sanitaria". Così aprendo la seduta dell'Assemblea legislativa piemontese il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, che per l'occasione indossa una maglietta bianca con un cuore rosa e la scritta 'Life is pink'. La maglietta, che è quella della campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi contro i tumori femminili della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo, è indossata oggi sotto la giacca da tutti i consiglieri regionali presenti in Aula a Palazzo Lascaris.