ReLife (F2i) compra torinese Sgi, obiettivo 500 milioni ricavi

ReLife, controllata da F2i e attiva nell'economia circolare, ha siglato tramite la divisione Paper Packaging un accordo per acquisire lo scatolificio torinese Sgi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'azienda è attiva da oltre 60 anni con uno stabilimento a None (Torino) di oltre 15mila metri quadri. L'acquisizione segue di poche settimana quella dello scatolificio DeLeS e della controllata Ondulati Menegazzi e consentirà a ReLife di raggiungere 500 milioni di euro di fatturato, di cui quasi il 50% generato dalla divisione Paper Packaging, per un totale di circa mille addetti a tempo pieno, di cui 370 nella sola Paper Packaging. Il gruppo sarà così in grado di produrre circa 314 milioni di metri quadri di cartone nel 2024, diventando il terzo operatore nazionale.