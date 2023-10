Lega, grazie a Piantedosi 80 nuovi poliziotti a Torino

"Grazie all'ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, sono in arrivo 80 nuovi poliziotti alla Questura di Torino. Una buona notizia per il capoluogo piemontese, dove interi quartieri sono nelle mani di spacciatori e criminali e non è più possibile girare per le strade a causa di una immigrazione incontrollata. La sicurezza dei cittadini è e resta la priorità per il governo e per la Lega". Così i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto.