Lo Russo, assemblea Anci occasione confronto sul Pnrr

"In un momento molto complesso della vita italiana e per quanto riguarda l'implementazione del Pnrr nei Comuni, l'assemblea di Genova è un'occasione di incontro e confronto tra gli amministratori locali con le massime istituzioni del nostro Paese. E' fondamentale incontrarsi, confrontare le buone pratiche, verificare i problemi e ipotizzare le soluzioni". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che si sta recando nel capoluogo ligure per partecipare alla 40/a assemblea annuale dell'Anci. "Dobbiamo fare in modo - dice in un video - che questa straordinaria occasione, che arriva durante una stagione importante di investimenti per il territorio, possa davvero rilanciare l'economia del Paese".