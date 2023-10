Pm, incendio presidio No Tav fu accidentale

L'incendio che il 7 febbraio 2022 devastò la casetta-presidio dei No Tav a San Didero, in Valle di Susa, fu accidentale e non doloso. Lo ha rivelato oggi il procuratore aggiunto Emilio Gatti, responsabile del pool antiterrorismo a Torino, alla ripresa del processo in cui un gruppo di esponenti del centro sociale Askatasuna sono imputati di associazione per delinquere. Il magistrato, in una per rappresentare la pubblica accusa, è intervenuto nel corso della deposizione di una testimone della difesa, una amministratrice locale contraria al Tav. Il movimento No Tav aveva ipotizzato che il rogo fosse stato appiccato a scopo intimidatorio e in aula la donna si era lasciata andare a una battuta sul fatto che su certi episodi misteriosi i responsabili non erano mai stati individuati: "si sa, di notte tutti i gatti sono neri". "Le indagini dei carabinieri - ha spiegato il procuratore - hanno accertato che le fiamme erano fuoriuscite da un bidone dove qualcuno aveva gettato qualcosa di simile a dei bracieri. Poi il forte vento di quella notte le ha portate verso la costruzione". Anche il magistrato si è concesso una battuta: "La testimone ha parlato di gatti e io mi chiamo Gatti ...".