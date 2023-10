Scommesse: Zaniolo in Procura a Torino questa settimana

Nicolò Zaniolo, uno dei calciatori indagati per le presunte scommesse su piattaforme non autorizzate, verrà ascoltato questa settimana dalla Procura di Torino. A quanto si apprende il giorno in cui incontrerà i magistrati sarà venerdì. L'ex attaccante della Roma, oggi in forza all'Aston Villa, in Inghilterra, è coinvolto nell'inchieste insieme ai compagni di nazionale Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, già ascoltati dai magistrati torinesi. Per i tre giocatori l'ipotesi di reato è esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.