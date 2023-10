Scoperto a Torino falso trading online, sequestrato sito web

La polizia postale di Torino ha sequestrato un sito web tramite il quale erano stati raccolti centinaia di migliaia di contatti di persone diventate vittime poi del falso trading. Grazie a un banner venivano richiamati in modo illecito nomi di società prestigiose, per convincere gli utenti a cliccare e inserire i propri dati, che venivano trasmessi a società che da centralini telefonici effettuavano le chiamate ingannevoli. Gli investimenti 'sicuri' erano spesso nel settore tecnologico o delle criptovalute: i broker promettevano enormi profitti in tempi rapidi. L'operazione della polizia postale di Torino, guidata dalla dirigente Manuela De Giorgi, coordinata dalla procura, è il risultato di uno studio tecnico mirato di pagine web sospette e della concatenazione tra queste e le società coinvolte nel riciclaggio del denaro provento delle truffe. Agli indagati, di cui non si conosce al momento il numero, sono stati contestati i reati di abusivismo finanziario e truffa aggravata. Nel Torinese secondo i dati disponibili al 1 ottobre scorso sono stati rilevati 166 casi con un danno di circa 5 milioni di euro per i risparmiatori.