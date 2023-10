Tour de France in Piemonte, ricadute per 15 milioni

Il passaggio del Tour de France in Piemonte, all'inizio del luglio 2024, genererà una ricaduta economica compresa tra i 5,1 e i 15 milioni di euro. È il calcolo fatto sulla base degli indicatori usati dal ministero francese e dagli organizzatori dalla Grande Boucle, come viene chiamata la corsa a tappe. A riportarlo sono, nel giorno della presentazione del Tour a Parigi, la Regione Piemonte e la Città di Torino. Una parte è dovuta all'impatto che il Tour e France ha sul comparto ricettivo locale: la carovana che segue la corsa è composta da 4.500 persone (1.800 di essi solo appartenenti alle squadre in gara, il resto di addetti alla logistica e giornalisti) e andrà a occupare 1/3 della disponibilità delle camere d'albergo di Torino e cintura, per un valore stimato di circa 650mila euro. Alla carovana vanno aggiunti turisti e appassionati. Oltre alle ricadute immediate nei giorni di gara, vanno calcolate - spiegano Regione Piemonte e Città di Torino - anche quelle a lungo termine, generate dalla grande visibilità internazionale. Secondo il report ufficiale del Tour de France sulle tre tappe iniziali in Danimarca del Tour 2022 l'impatto complessivo è stato di 102 milioni di euro (70 milioni dal turismo interno e 32 da quello dall'estero); nelle cinque città interessate dal passaggio della corsa la spesa turistica è stata superiore alla media del periodo di 45 milioni; gli spettatori totali delle tre tappe sono stati 1,7 milioni. La visibilità principale è data dalla trasmissione televisiva: le tre tappe danesi hanno generato una visualizzazione totale di 203 milioni di ore nel mondo.