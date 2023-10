Ui Torino, Cornaglia eletto presidente gruppo Turismo e Cultura

Stefano Cornaglia è il nuovo presidente delle aziende del comparto del turismo e della cultura associate a Unione Industriali Torino. Del gruppo, nato in occasione delle Olimpiadi Invernali 2006ì, fanno parte 70 imprese associate per un totale di circa 2.700 addetti. "Il mio auspicio ed il proposito che ho condiviso con i soci - dice Cornaglia - è di lavorare insieme per far emergere tutte le potenzialità del territorio in termini di attrattività turistica. Sono profondamente convinto che, agendo in una logica di filiera, e cioè in stretta sinergia e collaborazione tra operatori della ricettività e del turismo ed operatori che rappresentano l'offerta culturale di Torino, più incisivo ed efficace potrà essere il ruolo della nostra associazione nella promozione delle ricchezze del territorio, nella valorizzazione della nostra esperienza, nella proposta di una nuova vision in dialogo con le Istituzioni". L'assemblea ha deliberato la suddivisione operativa del gruppo in: Alberghiero e ricettività; Turismo, incentive e viaggi; Esercenti funiviari e Montagna (Anef Torino); Cultura ed eventi.