Istituto di Candiolo, in un anno 26 milioni per cura e ricerca

Oltre 26 milioni di euro investiti per le attività di cura e ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo-Irccs. È il bilancio, per l'anno 2022, della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che ha raccolto 47mila donazioni e 262mila firme del 5X1000. In un anno sono state erogate oltre un milione e 350mila prestazioni ambulatoriali; sono stati impegnati 275 ricercatori nei 39 laboratori di ricerca; oltre 500 operatori sono stati coinvolti nelle attività di assistenza. Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio Sociale e di Sostenibilità della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dati 2022, presentato agli stakeholder con un evento digitale. Il Bilancio Sociale "è per noi un appuntamento fondamentale - ha sottolineato la presidente della Fondazione, Allegra Agnelli - perché vogliamo rappresentare non solo numeri, ma soprattutto il legame di fiducia creato con tutti coloro che ci supportano: imprese, istituzioni, donatori. È la nostra determinazione che ci guida dal 1986, il nostro impegno non si ferma e non rallenta mai. Vogliamo tenere fede alla nostra missione: - ha aggiunto Allegra Agnelli - trovare nuove cure per il cancro attraverso la ricerca, progettando ulteriori studi, piani e strategie, e mettendo a sistema conoscenze e competenze per raggiungere terapie sempre più personalizzate e migliori risultati in termini di qualità di vita e di guarigione. Senza mai perdere di vista l'attenzione e il rispetto per la persona". Sul piano di sviluppo 'Cantiere Candiolo', avviato nel maggio 2021, il direttore della Fondazione, Gianmarco Sala ha precisato: "A breve saranno completati OncoLab, che ospiterà nuovi laboratori per la messa a punto di innovative soluzioni farmacologiche, e Recycle Lab, per lo stoccaggio e differenziazione dei rifiuti ospedalieri. Sono in fase di progettazione le opere del prossimo lotto di lavori: la nuova Biobanca di circa 2.500 metri quadraiti, che raccoglierà e conserverà i tessuti biologici in un'ottica di future terapie oncologiche, e Cyberknife che permette efficienza e efficacia nelle attività di cura".