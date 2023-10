Tra Cirio e Lo Russo coesione istituzionale

È quasi surreale il dibattito politico attorno alla cosiddetta “coesione istituzionale” tra il sindaco di Torino Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Cirio. È appena il caso di ricordare che le migliori stagioni che hanno caratterizzato la politica torinese e piemontese sono state quelle che hanno registrato una forte e proficua collaborazione tra i due vertici istituzionali. Nello specifico, tra Castellani e Ghigo e anche tra Chiamparino e Ghigo. E quello che sta avvenendo da due anni con Lo Russo e Cirio è la conferma che si lavora bene quando la politica è matura e adulta e non ci si limita alle beghe da cortile e alle scaramucce della politichetta di periferia.

Ora, al di là di questa ovvia e persin banale considerazione, è quantomai curiosa la recente riflessione dell’ex sindaco di Torino Appendino sulla inopportunità se non addirittura sulla gravità della collaborazione istituzionale tra il sindaco di Torino e il presidente della Regione Piemonte. Una considerazione, questa, grave che giustifica – da sola – l’inopportunità di stringere alleanze politiche e programmatiche con il populismo dei 5 stelle. Un populismo che era, e resta, il principale avversario per una buona politica e per la stessa efficacia dell’azione di governo. Ma, del resto, com’è possibile sostenere che il “sindaco di Torino è il miglior promoter del presidente della Regione Piemonte” solo perché, giustamente e legittimamente, collaborano a livello istituzionale per raggiungere importanti risultati politici utili e necessari per i territori coinvolti?

Ma, del resto, non c’è da stupirci granché di queste affermazioni per la semplice ragione che il populismo contempla nel suo dna l’antipolitica, la demagogia e il qualunquismo. E la polemica, sterile e impolitica, contro la “collaborazione istituzionale” è la dimostrazione e anche la conferma che l’alleanza con il populismo è politicamente inopportuna. Stupisce, al riguardo, che per motivazioni di mera sommatoria elettorale – perché se fosse di natura valoriale, culturale e politico sarebbe francamente preoccupante – si continui, da parte della sinistra, a privilegiare una alleanza con il populismo dei 5 stelle anche per il prossimo voto regionale piemontese.

Per queste semplici, e persin oggettive ragioni, i movimenti e i partiti centristi, riformisti e con una rigorosa e trasparente cultura di governo, non possono dar vita ad alleanze politiche con forze e movimenti riconducibili al populismo antipolitico e demagogico. E proprio in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi, e basandosi su dati oggettivi e non su motivazioni legate a pregiudiziali ideologiche e men che meno di carattere personale, si può e si deve costruire un’alleanza dove le ragioni della politica e del buon governo prevalgano sulla demagogia e sulla sola propaganda. E la polemica sulla inopportunità della “collaborazione istituzionale” tra il sindaco di Torino e il presidente della Regione è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Ovvero, il buon governo del territorio e la stessa cultura di governo sono e restano alternativi rispetto al populismo. In qualunque forma si manifesti nella politica e nella società.