ECONOMIA DOMESTICA

Meloni sbancata, anche Intesa non paga la tassa extraprofitti

Dopo Unicredit pure Ca' de Sass non versa, e gli oltre 2 miliardi vanno a rafforzare il patrimonio. Così anche il banchiere "patriota", quello preferito dalla Iron Lady della Garbatella (che l'avrebbe voluto ministro dell'Economia), dà un dispiacere alla premier

Una vera Caporetto per il Governo Meloni. Intesa Sanpaolo ha annunciato che non pagherà la tassa sugli extraprofitti, preferendo destinare a riserva una somma pari a 2,5 volte l’imposta, ovvero circa 2,1 miliardi di euro, come previsto dalla legge voluta dalla premier su suggerimento di Giovanbattista Fazzolari, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che non fa mistero delle sue antipatie verso il sistema bancario. La decisione di Ca’ De Sass arriva dopo che martedì scorso anche l’altra grande banca italiana, Unicredit, aveva annunciato che non pagherà la tassa sugli extraprofitti. Nel caso di Piazza Gae Aulenti la somma destinata a riserva corrisponde a 1,1 miliardi.

Sulla sola Intesa Sanpaolo, l’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse peserebbe per 797 milioni di euro, che salgono a 828 milioni di euro aggiungendo le altre controllate (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Isybank). Scegliendo di rafforzare il patrimonio invece che versare l’imposta, il gruppo guidato da Carlo Messina in totale accantonerà 2.069 milioni di euro. E così il banchiere “patriota”, quello preferito dalla Iron Lady della Garbatella al punto da averlo corteggiato per il ministero dell’Economia, chiude il portafoglio proprio mentre un altro esponente di governo, il vicepremier Matteo Salvini promette di attingere dalla tassa sugli extraprofitti le risorse necessarie per far “sparire quota 104” : il passaggio alla pensione con 41 anni di contributi e 63 anni di età, non più 62 come nella “quota 103” attuale, introdotta dal governo Draghi e che la Lega puntava a confermare anche per il 2024, fa risparmiare, ma non sta affatto bene al segretario della Lega. Se servono soldi, dice, prendiamone di più “dagli extraprofitti delle banche”. Che fanno però marameo.

La proposta, fa sapere Intesa, verrà avanzata dal consiglio di amministrazione all’assemblea in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2023. Inoltre, la banca “continuerà a supportare iniziative per far fronte ai bisogni sociali, contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale. In particolare, Intesa Sanpaolo intende contribuire per un ammontare previsto pari a circa 1,5 miliardi di euro di costi complessivamente nel quinquennio 2023-2027”, ha specificato l’istituto finanziario in una nota. “Intesa Sanpaolo è una delle banche più solide a livello europeo: è la forza del nostro bilancio, unita alla sensibilità di Intesa Sanpaolo e delle sue persone nei confronti delle comunità in cui opera, a permettere la realizzazione del principale programma per il sociale promosso nel Paese da un soggetto privato”, spiega Messina.