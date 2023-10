SANITÀ

Ospedali, pubblico e privato al top.

Tre sole "eccellenze" in Piemonte

La lombarda Humanitas e la marchigiana Azienda Ospedaliero Universitaria al primo posto della classifica: valutazione di qualità alta o molto alta per almeno sei aree cliniche su otto. Nell'area gravidanza e parto vince l'Emilia-Romagna

I due migliori ospedali italiani sono l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Ancona). È quanto emerge dalla classifica stilata da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, su mandato del ministero della Salute. Le due strutture (la prima privata, la seconda pubblica) hanno riportato una valutazione di qualità alta o molto alta per almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 (cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologia, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso, gravidanza e parto).

Specialità – Al primo posto come livello di qualità per l’area cardiovascolare c’è l’Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze. Nella chirurgia oncologica le quattro strutture con livello di qualità più alta sono l’Ospedale di Mestre, l’Azienda ospedale università di Padova, lo stabilimento Umberto I G.M. Lancisi (Ancona) e il Policlinico universitario Gemelli (Roma). Nel dettaglio, questa specialità viene valutata attraverso sei indicatori e viene applicata una soglia di volume per struttura per il bypass aorto-coronarico di almeno 360 interventi negli ultimi due anni. Nel caso in cui la soglia non venga raggiunta, l’indicatore è valutato di qualità molto bassa, indipendentemente dall’esito. Su un totale di 562 strutture valutate, sono solo 55 quelle con tutti e sei gli indicatori calcolabili. E tra queste, quella di Careggi è l’unica struttura che raggiunge un livello di qualità molto alto e altre 17 alto.

La Regione che presenta invece la proporzione più alta di strutture con livello di qualità molto elevato per l’area gravidanza e parto è l’Emilia-Romagna (11 strutture su 17, pari al 65%).

Nell’area della chirurgia oncologica, invece, il Pne ha analizzato tre indicatori ed è stato applicato un vincolo per struttura di almeno 135 interventi annui per il tumore maligno della mammella, di almeno 85 interventi per il tumore del polmone e di almeno 45 per il colon. Sono 116 le strutture che risultano con tutti e tre gli indicatori, ma le 4 con livello molto alto sono: Ospedale di Mestre, Azienda ospedale Università di Padova, Stabilimento Umberto I - G.M. Lancisi di Ancona, Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Sono invece 28 le strutture valutate con un livello di qualità elevato.

Privato e pubblico – Nel 2022 circa un terzo delle strutture è stato valutato soltanto per una o due aree cliniche. Tra le 331 strutture italiane valutate invece per almeno sei aree cliniche, evidenzia il Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenzia, solo l’Humanitas di Rozzano ha ottenuto una valutazione di qualità alta o molto alta per tutte le aree cliniche considerate, cioè sette su otto, tra i privati. L’azienda marchigiana ha invece ottenuto un giudizio migliore tra le strutture pubbliche, con qualità alta o molto alta in sei aree.

Il Piemonte – Solo tre ospedali piemontesi compaiono tra le migliori strutture nei vari comparti presi in esame. Per quanto riguarda l’area cardiovascolare tra le 17 che hanno un livello di performance “alto” c’è l’ospedale Mauriziano di Torino; nello stesso settore si distingue l'Ospedale degli Infermi di Biella, tra i dieci nosocomi che hanno il maggior numero di Ptca (Angioplastica coronarica percutanea transluminale) eseguite tempestivamente. Nel comparto osteo-muscolare, invece, spicca il Maggiore di Chieri, presidio Gradenigo. Nella chirurgia oncologica l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Un po’ poco.

Nella stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere tuttavia, sottolinea il rapporto, convivono aree di qualità alta o molto alta con aree di qualità di livello basso o molto basso. Aumenta però, nel complesso, il numero degli ospedali italiani classificati ad alta qualità per la maggioranza delle prestazioni, sempre secondo quanto risulta al Pne. La proporzione di strutture con livello di qualità alto o molto alto per almeno il 50% dell’attività svolta, rileva Agenas, è salita rispetto al 2021, passando dal 23 al 26% del 2022.

Considerando le varie aree di intervento, il Pne registra tuttavia “disuguaglianze nell’assistenza sanitaria”. In riferimento all’area cardiovascolare, ad esempio, si è registrata anche nel 2022 una proporzione minore di donne con infarto che accedono tempestivamente all’angioplastica coronarica: il 43% rispetto al 54% degli uomini. Questo si traduce in un aumento della mortalità a trenta giorni. Per la frattura di femore nei pazienti oltre i 65 anni si segnala invece uno svantaggio per gli uomini nella tempestività dell'intervento: il 46% rispetto al 51% delle donne. Quanto all’area gravidanza, tra le donne straniere si evidenzia un numero minore di tagli cesarei ma un alto rischio di riospedalizzazione. Per le ospedalizzazioni evitabili, infine, tra la popolazione straniera emergono tassi superiori per infezioni del tratto urinario, complicanze del diabete e ipertensione arteriosa.