Calderoli, pubblicato testo che migliora raccordo Stato-Regioni

"E' stata pubblicata in queste ore in Gazzetta Ufficiale la direttiva in materia di razionalizzazione dell'attività istruttoria del Governo e di riduzione del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte costituzionale, esaminata lunedì dal Consiglio dei Ministri. E' un'iniziativa importante che il Governo porta avanti con l'obiettivo di migliorare il raccordo tra l'amministrazione centrale e le Regioni e le Province autonome, valorizzando la leale collaborazione cui devono essere ispirati i rapporti istituzionali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione". Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli in una nota. "Fin dall'inizio del mio mandato - aggiunge - ho preso l'impegno di garantire un sempre miglior coordinamento tra il Governo centrale e gli Enti territoriali, e i numeri di questo primo anno dell'Esecutivo sono lì a dimostrarlo. Oltre il 96% delle leggi regionali esaminate ha superato lo scoglio delle impugnative, abbattendo radicalmente il numero delle leggi regionali: infatti solo 23 su 621 sono state impugnate. Dati significativi, che proprio attraverso questa direttiva intendiamo migliorare". Calderoli aggiunge che è "mio e nostro scopo abbattere ulteriormente i contenziosi, assicurando un esercizio efficace delle attribuzioni costituzionali e contemporaneamente creando le condizioni per sciogliere i dubbi di legittimità. Insomma, l'adozione della direttiva costituirà un tassello prezioso per perfezionare il sistema di relazioni tra Governo ed Enti territoriali, e quindi ridurre anche gli sprechi".