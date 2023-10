Messina (Intesa), manovra equilibrata, da governo grande serietà

In Italia "con il debito e i vincoli di bilancio che ha il nostro Paese", penso che il Governo sulla manovra "abbia dimostrato un atteggiamento di grande serietà, dedicandosi anche alle famiglie e a chi ha bisogno. E' una manovra equilibrata, indubbiamente i vincoli di bilancio rappresentano un punto di attenzione e gestire il vincolo di bilancio rappresenta un presupposto per mantenere lo spread a livelli corretti". Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, commentando la manovra approvata dal consiglio dei ministri qualche giorno fa, a margine dell'evento "Nessuno escluso, crescere insieme in un Paese più equo" in corso oggi a Brescia. L'ad dell'istituto bancario ha fatto presente che in Italia "commentare le manovre finanziarie è come parlare del calcio, tutti sono allenatori, tutti fanno i loro commenti".