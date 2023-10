Olimpiadi: Abodi, auspichiamo bob in Italia

"Dovrà ancora essere valutato dove posizionare la pista di bob, skeleton e slittino", ma "auspichiamo che avvenga in Italia: stiamo valutando il dossier che ci hanno presentato il Piemonte e la città metropolitana di Torino sulla pista di Cesana. Saranno valutazioni di carattere tecnico sulla sostenibilità della realizzazione e anche della sua gestione prospettica". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, a RaiNews24. "Saranno Olimpiadi e Paralimpiadi meravigliose, per la prima volta diffuse su più territori. L'entusiasmo organizzativo è alle stelle. Da qui a febbraio 2026 avremo delle difficoltà, ma dovremo dimostrare di essere uniti e di collaborare per fare in modo che sia un evento memorabile e sono convinto che lo sarà", ha concluso Abodi.