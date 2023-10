ITALIA IN ESTINZIONE

Culle vuote, prosegue il calo della natalità

Secondo l'Istat il numero medio di figli per donna scende a 1,24, evidenziando una lieve flessione sul 2021. Aumentano i nati fuori dal matrimonio e quasi uno su due è primogenito. Non vanno meglio i dati provvisori relativi del 2023: 3.500 in meno

Culle vuote in un Paese dai capelli sempre più bianchi. Continua il calo delle nascite in Italia. L’Istat nel rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente” riporta che l’anno scorso i nuovi nati sono stati 393mila, in calo dell’1,7% rispetto al 2021. Inoltre, il numero medio di figli per donna scende a 1,24, evidenziando una lieve flessione sul 2021 (1,25). Non vanno meglio i dati provvisori relativi al periodo gennaio-giugno 2023: le nascite sono circa 3.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 e il numero medio di figli è a 1,22.

Le nascite sono in calo da quindi anni. L’Istat rileva che dal 2008, anno in cui il numero dei nati ha registrato il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila, i nati residenti in Italia sono sistematicamente diminuiti. In termini assoluti, la riduzione medio-annua ammonta a circa 13mila unità, quella relativa al 2,7%. Rispetto al 2008 oggi si rilevano oltre 183mila nascite in meno (-31,8%). Alla base del calo delle nascite ci sono “mutamenti strutturali della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni. In questa fascia di popolazione le donne sono infatti meno numerose di un tempo. Quelle nate negli anni del baby-boom (dalla seconda metà degli anni Sessanta alla prima metà dei Settanta) sono quasi tutte uscite dalla fase riproduttiva mentre quelle che oggi ancora vi si trovano scontano l’effetto del cosiddetto baby-bust, ovvero la fase di continua riduzione della fecondità del ventennio 1976-1995 che ha portato al minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995”.

Sempre più figli fuori dal matrimonio. Prosegue l’aumento dei figli nati da genitori non sposati. Secondo l’Istat sono 163.317 (+3,5mila sul 2021, quasi 50mila in più sul 2008), pari al 41,5% del totale, di cui il 35,0% con genitori che non sono mai stati coniugati e il 6,5% da coppie in cui almeno un genitore proviene da una precedente esperienza matrimoniale. Dall’inizio del millennio la quota di nati fuori dal matrimonio sul totale dei nati è sistematicamente aumentata, guadagnando 33 punti percentuali. La maggioranza di genitori non sposati è al Centro (48,7%), poi Nord-ovest (42,4%), Nord-est (42,3%) e Mezzogiorno (36,8%). L’aumento della quota dei nati fuori dal matrimonio nell’ultimo anno (+1,6 punti percentuali) – osserva l’Istituto di statistica – è in linea con la crescita media degli ultimi dieci anni (+1,5). La tendenza ad avere figli fuori dal matrimonio è diffusa soprattutto tra i giovani. I nati fuori dal matrimonio costituiscono il 59,5% delle nascite tra le giovani fino a 24 anni e il 41,9% tra i 25 e i 34 anni. Tra le coppie di entrambi italiani si arriva rispettivamente al 73,2% e 45,7%. Dopo i 34 anni di età, la quota di nati fuori dal matrimonio si attesta a 36,6% per il complesso delle coppie e al 38,5% per le sole coppie di genitori italiani. L’Istat segnala anche che le nascite fuori dal matrimonio sono perlopiù quelle da coppie di genitori celibi e nubili (l’84,2% delle 163mila nascite nel 2022 contro un 15,8% da coppie nelle quali almeno uno dei due proviene da precedente esperienza coniugale). Ciò si deve al fatto che, soprattutto tra le coppie più giovani, aumenta l’adesione a un sistema valoriale per il quale il matrimonio rappresenta meno che in passato il passaggio obbligato prima di avere dei figli. Tra le madri fino a 24 anni di età, per esempio, la quota di nascite da genitori mai coniugati rappresenta il 54,6% del totale, contro il 36,4 % di quelle di età compresa tra i 25 e i 34 anni e il 28,0% delle over34enni.