BATTESIMO

Leonardo e Sofia, i più gettonati tra i bebè

Entrambi i nomi si riconfermano in vetta alla classifica anche nel 2022: tra quelli maschili torna in auge Francesco, fuori dal podio lo scorso anno. Medaglia di bronzo per Tommaso e Giulia. Tra gli stranieri vanno per la maggiore Adam, Amir e Rayan

Leonardo e Sofia. Sono questi i due nomi più scelti dai neogenitori per i propri figli nel 2022, secondo quanto riporta l’Istat nel rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente”. Nonostante ci siano quasi 26mila nomi diversi per i bambini e poco meno di 25mila per le bambine, osserva l’Istituto Nazionale di Statistica, la distribuzione del numero di nati secondo il nome rivela un’elevata concentrazione intorno ai primi 30 in ordine di frequenza, che complessivamente coprono quasi il 44% di tutti i nomi attribuiti ai maschi e quasi il 38% di quelli alle femmine.

Leonardo è il nome maschile che mantiene il primato dal 2018, seguito da Francesco che guadagna due posizioni rispetto al 2021. Medaglia di bronzo, stabile, per Tommaso, seguito da Edoardo e Alessandro: quest’ultimo è sceso dal secondo al quinto posto. Seguono: Lorenzo, Mattia, Gabriele, Riccardo, Andrea, Diego, Nicolò, Matteo, Giuseppe e Federico. Nulla è cambiato invece, rispetto al 2021, per i nomi femminili più diffusi: stabili Sofia in prima posizione, Aurora in seconda, Giulia in terza e Ginevra in quarta. Quinto posto per Vittoria, poi Beatrice, Alice, Ludovica, Emma, Matilde, Anna, Camilla, Chiara, Giorgia e Bianca.

Tra gli stranieri Adam, Amir e Rayan prevalgono su Leonardo, Matteo e Luca, mentre tra le bambine resta la predilezione per Sofia, nome seguito da Sara, Amira, Emma, Emily e Aurora. In questo caso la differenza la fa la nazionalità dei genitori. Analizzando le più numerose, in quella romena tra i maschi prevale Leonardo, seguito da David, Luca, Matteo e Gabriel, mentre tra le femmine primeggia Sofia/Sofia Maria su Emma, Amelia e Maria. Tra i maschi albanesi le soluzioni preferite dai genitori sono Aron, Liam, Noel, Enea e Alessio, mentre tra le femmine Emily, Aurora, Luna, Chloe, Emma e Amelia. I marocchini preferiscono i nomi più tradizionali come Amir, Adam, Rayan, Youssef e Jad, mentre tra le bambine primeggiano Amira, Sara, Nour, Jannat e Malak. I genitori originari del Bangladesh optano più di frequente per Ayan, Anas, Arham, Safwan, Zayan e Ayman per i maschi e per Ayesha, Fatiha, Mariam, Fatima, Sara e Arisha per le femmine.