Sindaca Verbania, su ospedali Vco da Preioni solo annunci

"Continua la serie di annunci e nessun fatto concreto in questi 5 anni di governo regionale del centro destra": con queste parole la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini (Pd), ritorna sulla polemica ingaggiata con il capogruppo leghista in Regione, Alberto Preioni, a proposito dei nuovi ospedali in programma nel Vco. "Preioni - afferma Marchionini -sancisce con un considerevole autogoal che nessun appalto è in vista per la ristrutturazione dei due ospedali", il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola. "Al massimo - sottolinea la sindaca - Preioni dice entro 'l'estate 2024': strano, proprio dopo le prossime elezioni regionali". "Ovviamente l'esponente leghista - aggiunge Marchionini - continua anche a fuggire dalle vere domande: quali servizi e reparti ci saranno nei due ospedali ristrutturati, e se avremo il personale per le due strutture, visto che già ricorriamo in maniera elevata ai gettonisti. E poi, saranno mantenuti i Dea? E quando sarà la partenza dei lavori?".