Regione Piemonte: M5s, posizione Allasia da campagna elettorale

Il parere contrario del presidente del consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia sull'ammissibilità della proposta di legge popolare sul suicidio assistito promossa all'associazione Luca Coscioni è, per i consiglieri M5s Sarah Disabato, Ivano Martinetti e Sean Sacco "un'operazione da becera campagna elettorale sulla pelle di migliaia di piemontesi". "Per la norma, depositata a fine agosto, sono state raccolte circa 11.500 firme per una battaglia trasversale che supera gli schieramenti e gli orientamenti politici. - dicono i consiglieri M5s - La stessa legge è stata considerata ammissibile in Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo. In Piemonte, invece, ci troviamo ad avere a che fare con esponenti di centrodestra che si ergono a fini costituzionalisti. Proprio loro che, appena qualche settimana fa, si sono fatti smantellare per vizi costituzionali, da un governo dello stesso colore politico, la legge sull'edilizia". La posizione di Allasia "al di là delle scuse, è evidentemente di natura politica. - proseguono Disabato, Martinetti e Sacco - A maggior ragione se consideriamo il parere espresso dalla Commissione di Garanzia regionale che, per quanto ci è dato sapere, ha giudicato a maggioranza ricevibile e ammissibile la proposta di legge con l'eccezione di un solo componente. Adesso la palla passa al Consiglio regionale: confidiamo in un voto di coscienza da parte dell'Aula e chiediamo ai consiglieri di maggioranza di non tradire i tanti elettori del centrodestra che hanno deciso di firmare e sostenere questa proposta".