Ferrovia, sindaco di Chivasso consegna dossier a Salvini

Le criticità della stazione ferroviaria di Chivasso (TORINO) e le questioni aperte sulla soppressione dei passaggi a livello in città. Sono questi i contenuti di un dossier consegnato dal sindaco Claudio Castello al ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, ieri, nel corso della giornata conclusiva dell'assemblea annuale dell'Anci a Genova. Di successivi approfondimenti si è detto disponibile a farsi carico anche il vicepresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, Stefano Locatelli. "Ho consegnato a Salvini un dossier sulla sicurezza della stazione, che si trova a pochi chilometri da quella di Brandizzo, tragicamente nota per il disastro ferroviario - dice Castello - e su tutto quello che deriva dalla soppressione dei passaggi a livello con la città che sarà divisa in due dalle opere infrastrutturali".