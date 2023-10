Regionali: +Europa Piemonte, un errore metodo per le primarie

Il metodo adottato per le primarie del centrosinistra per le elezioni regionali piemontesi "è un errore e auspichiamo chiarezza per avere elementi per valutare come e se continuare a collaborare". A dichiararlo, in una nota, il Coordinatore di +Europa in Piemonte Flavio Martino. "Come +Europa Piemonte - sottolinea - siamo fin da subito stati convinti della necessità di allungare i tempi di convocazione delle primarie, affinché possano maturare nuovi processi unitari all'interno del centrosinistra, e per riuscire ad organizzare una coalizione che sia competitiva". "Da alleati sempre leali, tuttavia - prosegue -, non possiamo condividere il metodo con cui il Partito Democratico ha deciso unilateralmente di 'sospendere' le elezioni primarie di coalizione per scegliere il candidato alla presidenza della Regione. Per questo auspichiamo che al più presto venga fatta chiarezza sul metodo adottato, in modo da avere gli elementi per valutare come e se continuare la nostra collaborazione".