Scommesse: Zaniolo è arrivato in procura a Torino

Nicolò Zaniolo è arrivato alle 14.37 al Palazzo di giustizia di Torino, sede della Procura, con un van con i vetri oscurati. L'attaccante ex Roma, oggi in forza in Premier League all'Aston Villa, verrà sentito questo pomeriggio dalla pubblico ministero Manuela Pedrotta, in quanto indagato nell'inchiesta sulle scommesse piazzate sulle piattaforme non autorizzate. Il giocatore è stato fatto entrare dal garage sotterraneo. Nicolò Zaniolo sarà ascoltato, accompagnato dai suoi legali, al settimo piano della Procura, dalla pubblico ministero Manuela Pedrotta titolare dell'inchiesta, e dagli investigatori della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Luigi Mitola.