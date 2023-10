Aerospazio, i progetti delle startup sostenute da Takeoff

Betadynamiq, Dromt, Space Frontier, Drb Aero, Involve Space, Golbriak, Dm- AirTech, Airizon ed OhmSpace sono le startup che hanno concluso Takeoff Accelerator, il programma dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi nei settori dell'aerospazio e dell'advanced hardware, messo in campo dalla Rete Nazionale Acceleratori di Cdp Venture Capital e gestito da Plug and Play. Le aziende si sono presentate - durante il Takeoff Expo alle Ogr di Torino - davanti a investitori, partner e membri dell'ecosistema locale e internazionale, ribadendo il ruolo di primo piano che l'Italia rappresenta all'interno del mercato globale della Space Economy (quarta nazione per numero di startup di settore finanziate in Europa tra il 2000 e il 2022). Le startup hanno mostrato prototipi di propulsori innovativi, sistemi gestionali per droni, algoritmi di intelligenza artificiale in orbita, piattaforme software per droni, design di nuovi velivoli ibridi-elettrici e sistemi di comunicazione tra i satelliti e la terraferma. L'area delle Ogr di Torino si conferma location ideale per sottolineare l'interazione ad alto valore aggiunto in Piemonte fra le start-up, il mondo della ricerca e i grandi player come Leonardo, partner dell'evento Takeoff, capaci di creare e guidare l'ecosistema dell'innovazione. Qui il gruppo hi-tech dell'aerospazio e difesa ha basato ormai da alcuni anni un team interno di circa cinquanta persone ed il suo Leonardo Lab "Future Aircraft Technologies" che sviluppano le tecnologie abilitanti dei i velivoli e dei i sistemi di futura generazione.