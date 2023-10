PALAZZI ROMANI

Salvini batte cassa, Ravetto all'asta. Primo premio: una giornata con lei

Una "riffa" social per raccogliere fondi a sostegno del partito. L'ha lanciata la responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio. Il fortunato (e più generoso) potrà accompagnarla a un programma televisivo o fare un giro in Parlamento

Le elezioni europee sono alle porte e nei partiti con l’attesa crescono pure le spese. Nella Lega Matteo Salvini ha imposto a tutti i parlamenti un contributo extra di 30mila euro mandando nel panico gran parte dell’intendenza. Che, a fronte di una richiesta non eludibile ha iniziato a industriarsi per racimolare la somma. La deputata Laura Ravetto, ad esempio, ha deciso di mettersi all’asta e offrirsi come premio di una vera e propria lotteria. Il fortunato (e generoso nell’aprire il portafoglio) potrà trascorrere del tempo insieme a lei.

Sui social, la responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio, fino al 2020 in Forza Italia, ha lanciato una raccolta fondi per il 27 ottobre, con relativo Iban, dichiarando: «Oggi è il mio giorno, è il giorno dedicato a me, per sostenere la Lega, se vorrete farlo vi allego l'indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo, se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio». Quindi, ecco i premi, che verranno assegnati sulla base dell’ammontare donato al Carroccio: «Chi contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento, il terzo potrà mettere sui miei social un messaggio». Su X (l’ex Twitter) a sponsorizzare l’iniziativa c'è anche un video con il senatore no Euro Claudio Borghi che lancia il “Laura Day”.