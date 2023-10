SACRO & PROFANO

C'è una terna ma non l'accordo. Vaticano in allerta sul Cottolengo

Stallo al capitolo della congregazione sul nome del successore di Arice. Se la situazione non si sblocca la Santa Sede potrebbe commissariare l'Istituto. Il resoconto "di regime" sull'Assemblea del clero torinese. Sviluppi del caso Ruptnik

Sull’ultimo numero del settimanale diocesano, don Michele Roselli, vicario episcopale di Torino per la formazione – in consapevole e vibrante ascesa – presenta, a tutta pagina, un resoconto di “regime” dell’assemblea del clero del 30 settembre scorso. Premesso che bisognerebbe fare un’indagine fra i partecipanti, per sapere se si sentono rappresentati da quella sintesi, essa evidenzia alcuni passaggi che inducono a qualche considerazione. Innanzitutto, Roselli parla di un «anno zero» che, nell’attuale situazione ecclesiale, si rivelerebbe prezioso. Ora, posto che nessuno possa essere così incauto - o delirante – da pensare di essere all’anno zero della Chiesa, il linguaggio in teologia, specie per chi vanta titoli accademici d’Oltralpe, risulta fondamentale. Parlare di «anno zero», proprio mentre si stanno «ripensando le modalità di presenza dei cristiani sul territorio», trasmette l’idea di dover iniziare dal nulla, di essere «i creatori di una nuova chiesa» – o della finalmente nuova idea di Chiesa – e questo francamente pare non solo concettualmente errato, ma anche irrealistico e irrealizzabile. Quasi per riparare, subito dopo, il vicario ammette l’esigenza di «non abbandonare la storia» ma poi, a ben leggere sotto il titoletto, si scopre che il «passato» o la «storia» a cui si riferisce non è la grande storia delle diocesi di Torino e di Susa – con le loro ricchezze di fede e santità – ma la “storia breve” e dal corto respiro, della formazione “boariniana”, unico modello conosciuto dal ceto dirigente oggi al potere ed evidentemente assimilata da don Roselli, sia pure di “seconda mano”. Anche i cosiddetti «germogli» sono sempre quelli dell’orticello “boariniano”, incapace di riconoscere e cogliere la bellezza di altri fiori e la bontà di altri frutti.

Ancora una osservazione, quando don Michele parla di «formazione trasformativa». La formazione non deve trasformare ma deve performare, formare in vista di uno scopo, in autentica umiltà e realistica visione teologica. Sappiamo che don Sergio Boarino, con la collaborazione della virgo plus quam potens, trasformava o tentava di trasformare, ma non è quella la via dell’autentica formazione cristiana. Anche papa Francesco avrebbe delle riserve sui «condizionamenti» delle coscienze. In ultimo, si arriva al punto cruciale e si riconosce che il vero problema oggi è la perdita della fede; ed ecco allora i proclami sulla necessità di una «formazione sui fondamenti del cristianesimo» come se non fosse ciò che la Chiesa fa da duemila anni e che, guarda caso, da sessant’anni ha smesso di fare, con gli esiti a tutti noti. L’importante è che i fondamenti siano fondamenti, e non parziali visioni, spacciate per «nuovi fondamenti». Infine, per giustificare la «centralità del laicato», le citazioni di un canonista e di un teologo settantenni: Alphonse Borras, già vicario generale di Liegi, e Gilles Routhier, canadese, teorico della discontinuità conciliare e noto per le sue riserve sulla ermeneutica di Benedetto XVI. Come tutti sanno, Belgio e Canada sono i paesi in cui il cattolicesimo, applicando i loro modelli, è da anni in agonia e sta per spegnersi. Ben aderenti alla lettera e anche allo spirito del Vaticano II, osiamo dire che basta il Battesimo per testimoniare Cristo Risorto e che il posto dei laici non è la sacrestia ma il mondo (Lumen Gentium 31). Come amava ripetere don Luigi Giussani: «laico, cioè cristiano».

***

Secondo indiscrezioni, sembra che la Piccola Casa della Divina Provvidenza, quella che tutti chiamano con il nome del suo fondatore San Giuseppe Benedetto Cottolengo, viva un momento particolarmente delicato e le acque al suo interno siano agitate. Il X Capitolo dei religiosi e delle religiose si è riunito nei mesi scorsi per eleggere il Superiore generale della Congregazione, successore di padre Carmine Arice, ma pare non abbia trovato un accordo sul nome all’interno della terna dei candidati designati dallo stesso capitolo e si trovi adesso in situazione di stallo. Se esso non sarà superato potrebbe essere la Santa Sede a intervenire commissariando l’Istituto.

***

Don Mario Aversano è il vicario episcopale di Torino per il territorio, attività svolta a tempo pieno. Sembra però, a detta di alcuni, che il suo ruolo si riduca a quello del missus dominicus e cioè del latore delle decisioni prese in più alto luogo. Spesso non si tratta ancora di decisioni, ma solo di proposte di spostamenti o nomine che sovraintendono a disegni più ampi e che il buon don Mario è chiamato a comunicare ai preti interessati. In molti casi ricevendo anche dei dinieghi che mettono in crisi il progetto.

***

Con un attacco isterico e livoroso il papa ha deprecato i giovani preti che, in pieno accordo con le norme vigenti, indossano l’abito talare ed utilizzano i paramenti prescritti dai riti. Addirittura ha parlato di scandalo e, per l’ennesima volta, ha parlato di clericalismo come di «un flagello, una forma di mondanità che sporca e danneggia il volto della sposa del Signore; schiavizza il popolo santo di Dio». Ora è chiaro che lui preferisca i giovani preti aitanti vestiti in jeans e maglietta attillata – nessuno lo giudica per i suoi gusti – ma l’uscita denuncia un oggettivo squilibrio, che si declina in una duplice contraddizione. La prima è rappresentata dalle norme vigenti che se non gli sono gradite potrebbe – come ha fatto per il Catechismo della Chiesa cattolica – abrogare o modificare. La seconda è la stupefacente distanza dal «sentire del popolo di Dio» che preferisce il sacerdote in talare, soprattutto se si tratta di popolo vero, non clericalizzato e lontano dalle sacrestie e dagli uffici diocesani, popolo che domanda al sacerdote ciò che egli può dare: parlare di Dio e non di sinodalità, invitare a conversione e non confermare nel peccato – pardon nella fragilità! – celebrare l’Eucaristia secondo i riti della Chiesa, senza particolare soggettività. E confessare, confessare, confessare e assolvere, introducendo al cammino di santità. Si potrebbero ricordare quali siano le reali radici di questo “peron-clericalismo” e rammentare verso quali personaggi occorrerebbe parlare di scandalo e sarebbero da censurare. Un solo nome valga per tutti: Marko Rupnik, l’artista ex gesuita che oggi, libero di ogni condanna, è stato incardinato nella diocesi di Capodistria in quanto il papa gli ha tolto la scomunica e sempre il papa ha impedito che venisse processato. Le venti donne da lui abusate sessualmente e le molte di più psicologicamente possono aspettare. Altro che talari…

Intanto, nello stesso intervento, Francesco fa un’affermazione ben più importante e che non è passata inosservata: «Quando vuoi sapere cosa crede la Santa Madre Chiesa, vai al Magistero, perché lui è incaricato di insegnarti, ma quando vuoi sapere come crede la Chiesa, vai al popolo fedele». Essa introduce una dicotomia schizofrenica tra fede creduta e fede pensata, tra fede e ragione, tra fides qua e fides quae che è assai pericolosa e che ribalta tutta l’opera di Benedetto XVI sulla ragionevolezza della fede.

***

La prima sessione del sinodo sulla sinodalità che, a quanto riesce a filtrare dalla blindatura stile Corea del Nord, si è svolto tra noiose, semi-incomprensibili ed “exculturate” chiacchiere, ha infine inviato, prima della sintesi finale di cui parleremo, una «Lettera al popolo di Dio», un documento di nessun valore teologico e di impressionante banalità, riflesso di una Chiesa che non ha più nulla da insegnare ma che vuole solo «ascoltare» e che confonde il comune senso religioso con la fede nel Risorto e nel di lui Spirito. Una Chiesa che vuole ancora cambiare la propria natura da gerarchica a sinodale.

Alberto Melloni, il dominus della scuola di Bologna, passando da Repubblica – dove ha lasciato solo Enzo Bianchi – al Corriere della Sera, è tornato a far sentire la sua voce. Ma se i toni sono sempre oracolari, i contenuti sono cambiati da quando nel 2021 scrisse il famoso articolo su Francesco e il giugno nero della Chiesa in cui avanzava varie critiche al papa, soprattutto per come stava gestendo il caso Bianchi e il caso Becciu. Quel papa, che fin dal 1978 Giuseppe Alberigo e il giovane Melloni preconizzavano a ogni conclave e che con Francesco sembrava essersi incarnato, stava mostrando un volto assai diverso da quello immaginato. Nel suo articolo Melloni rileva vari paradossi: « Dei colloqui papali a braccio fatti coi gesuiti d'ogni dove, sappiamo ogni sospiro: della più grande assemblea cristiana dai tempi del Vaticano II nulla», dai principi del Vaticano II non è disceso «nulla che facesse capire che la differenza fra un vescovo e un Luca Casarini non viene dalla logica di casta, ma dal fatto che la consacrazione episcopale rende il vescovo voce della communio eccelesiarum, senza la quale la policromia della Chiesa diventa federalismo degli estranei», il sistema dei tavoli tematici ha fatto sì che «gli interventi plenari della durata di tre minuti abbiano prodotto un torrente di pensieri frammentati: un lungo tik-tok chiesastico, nel fluire del quale nessuno capisce dove si vada o si debba andare», infine che quando una cosa non piace a Francesco essa per lui diventa «ideologica». Quantum mutatus ab illo!

***

Devastationis custodes

Sul diffuso malcostume, ormai generalmente invalso, di far distribuire la Comunione ai fedeli da parte di laici, anche in presenza di sacerdoti, ci siamo già diffusi recentemente. Finora però mai si era giunti al punto di incaricare all’uopo le chierichette che in tal caso – ignare di tutto – obbediscono al parroco diventando, loro malgrado, ministre “ultra-straordinarie” di una neo-chiesa sinodale. È accaduto nella parrocchia di San Vito e compagni a Ossanesga in diocesi di Bergamo di cui è vescovo monsignor Francesco Beschi e dove il seminario – un tempo uno dei più fiorenti d’Italia – è diventato deserto e afflitto da numerose problematiche. Interpellato in proposito, il parroco, don Eros Accorigi, ha spiegato che, essendo rimasto senza ministro straordinario, ha pensato bene di rivolgersi alla bambina che gli stava accanto giustificandosi con il fatto che i bambini «sono i più puri di certi paladini dell’ortodossia» e che al massimo è stata «una forzatura» e poi che la bambina era contentissima. Al giornalista che gli contestava di aver commesso un grave abuso, anche strumentalizzando una bambina dandogli un compito che non poteva portare e trasformando così l’Eucarestia in un giocattolo, il buon parroco ha replicato che non gli sembrava di aver fatto nulla di male. Ma c’ è di più. Dalla conversazione è venuto fuori che al posto dell’omelia, quella domenica, una laica era stata chiamata ad offrire una «testimonianza».

***

Post-Scriptum

Ultima ora. Appena diffusa la notizia dell’incardinazione di Rupnik nella diocesi di Capodistria e dopo l’ondata di indignazione generale che ha sollevato, provocando pure le proteste del governo sloveno, un comunicato della Santa Sede ha informato che il Santo Padre ha deciso con atto sovrano di derogare alla prescrizione per consentire lo svolgimento del processo canonico che si riaprirà a suo carico. La battaglia dei siti «indietristi» perché fosse data giustizia alle vittime dell’abusatore per adesso ha avuto la meglio. Ma non illudiamoci, sappiamo come sotto questo papa funziona la giustizia vaticana – vedasi il processo Becciu – e poi perché adesso il caso sarà in mano a Tucho Fernandez.