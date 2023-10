Altri 5 anni di Daspo per ultrà Juve leader dei Drughi astigiano

Un ultrà juventino, leader dei Drughi nell'Astigiano, ha ricevuto altri cinque anni di Daspo dal questore di Asti, dopo che dal 2013 al 2018 era già stato sottoposto alla misura con provvedimento del questore di Bergamo. Era avvenuto dopo violenti scontri tra tifosi, nello stadio della cittadina lombarda a maggio 2013 nell'incontro Atalanta-Juventus. Stavolta l'uomo, 46 anni, leader della sezione astigiana Asti Praia dei Drughi, riceve il provvedimento in seguito a un'attività informativa svolta dalla Digos della polizia di Torino, seguita poi dall'istruttoria dei colleghi della Digos di Asti. è stato accertato che c'era stato un lungo periodo di assenza dell'ultrà dagli stadi, a causa dell'espiazione di pene detentive, ma l'uomo era di recente riapparso come tifoso, allo Juventus Stadium, partecipando anche a trasferte con altri ultrà. Proprio tale comportamento ha portato il gip del Tribunale di Asti, Federico Belli, lo scorso 18 ottobre, a confermare la misura, che prevede l'obbligo di firma, con presentazione alla pg per lo stesso periodo di cinque anni durante lo svolgimento di tutti gli incontri di calcio dei bianconeri. Il gip ha infatti rilevato come il capo ultras non avesse tratto alcun insegnamento dalle esperienze detentive patite, tornando non appena possibile a capo del tifo calcistico resosi protagonista di episodi violenti. Proprio il gruppo ultrà dei Drughi è stato protagonista dell'inchiesta Last Banner, che ha visto la condanna in primo grado nel 2021 di una serie di leader per tentata estorsione e per la prima volta in Italia per associazione per delinquere. Accuse di cui lo scorso 11 ottobre è stata chiesta la conferma in appello.