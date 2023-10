Banca di Caraglio, borse di studio per 30mila euro

La Banca di Caraglio (Cuneo) ha premiato con borse di studio per un valore complessivo di 30.000 euro neodiplomati e neolaureati del territorio che si sono distinti per meriti scolastici. La tradizionale consegna, alla memoria del cavalier ufficiale Luigi Bruno, ha visto ieri la partecipazione del Cda dell'istituto di credito, guidato dal presidente, Lvio Tomatis, e della direzione generale. L'istituto di credito ha inoltre omaggiato i vincitori di un versamento di 100 euro al fondo pensione Plurifonds o ad altro fondo pensione collocato per il tramite della banca.