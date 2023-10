Torino, screening gratuito della vista per i bambini

Il Lions Club International Distretto 108IA1, in collaborazione con la Fondazione Ulapop-Crt, organizza a Torino uno screening oculistico gratuito per l'individuazione precoce dell'ambliopia infantile, meglio conosciuta come disturbo dell'occhio pigro, nei bambini dai 3 ai 6 anni. Le visite sono in programma sabato 4 novembre presso Sharing Torino, Housing Sociale gestito dalla Cooperativa Doc in via Ribordone 13, e sabato 18 novembre presso Cpd Consulta in via San Marino 22. Nei due siti sarà presente il furgoncino Lions 'Pierino l'Occhialino' e uno staff che accoglierà i bambini. Da domenica 10 dicembre sarà invece al via una raccolta di occhiali usati presso le Ogr, che si protrarrà per il periodo natalizio. Gli occhiali usati verranno destinati ai bambini in condizioni economiche svantaggiate a Torino e nei Comuni della cintura. L'ambliopia colpisce il 2% della popolazione con una diminuzione dell'acuita visiva monolaterale dovuta a svariate cause, tra cui l'astigmatismo, l'ipermetropia e una forma di cataratta congenita. I bambini che presentano questa problematica in un solo occhio non si accorgono di vedere male perché la vista viene comunque garantita dal normale funzionamento dell'altro occhio, che compensa la mancanza di diottrie. Se l'occhio pigro viene diagnosticato nei primi anni di vita del bambino, è un difetto totalmente reversibile, mentre se viene ignorato, perdurerà per tutta la vita impendendo lo sviluppo di una corretta visione binoculare.