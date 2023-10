Coordinamento camperisti, vinto ricorso al Tar per Bardonecchia

L'associazione nazionale coordinamento camperisti rende noto che il Tar del Piemonte, con sentenza depositata il 27 ottobre, ha accolto il ricorso dell'associazione stessa contro l'ordinanza del Comune di Bardonecchia (Torino) del 27 febbraio del 2020, che istituiva il divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio Regione Molino, in località Campo Smith, e nel parcheggio di viale della Vittoria, denominato Topolini. Il ricorso, viene spiegato in una nota, era stato effettuato dopo che l'associazione aveva chiesto al Comune di revocare il provvedimento, senza ottenere risposta. Nella sentenza, come viene riportato, il Tar " ha affermato che il potere comunale di regolare la circolazione, previsto dagli articoli 6 e 7 del codice della strada, non può essere utilizzato per discriminare gli utenti della strada a seconda del veicolo utilizzato, anche perché, con specifico riferimento alle autocaravan, l'articolo 185 del codice della strada prevede che agli effetti dei divieti e limitazioni previsti proprio negli articoli 6 e 7 le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha altresì precisato "che gli obiettivi di tutela dell'igiene e sanità potevano essere perseguiti con appositi strumenti messi a disposizione dell'ordinamento e non con un divieto di fermata". Con quella di Bardonecchia, evidenzia l'associazione, "siamo a 14 sentenze dei Tribunali amministrativi regionali che hanno dato ragione all'Associazione nazionale Coordinamento camperisti per fare valere la legge sulla circolazione e la sosta per le autocaravan". A seguire il ricorso per l'associazione è stato l'avvocato Marcello Viganò, che si è occupato anche di un ricorso contro una contravvenzione elevata a una associato, accolto lo scorso 23 marzo dal giudice di pace di Torino.