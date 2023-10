Due giovani arrestati con droga e agenda di clienti e fornitori

Due giovani di 25 anni, conviventi, sono stati arrestati dai carabinieri a Rivoli (Torino) per detenzione di droga. In casa avevano cocaina (10,8 grammi), ketamina (6 grammi), hashish (65,3 grammi), marijuana (3,7 grammi), un bilancino elettronico, denaro contante (160 euro, ritenuto provento illecito), due cellulari con schede, materiale per il confezionamento degli stupefacenti e un'agenda con contatti di clienti e fornitori. Nel corso del controllo nella cittadina un uomo di 27 anni è stato segnalato alla Prefettura per possesso di una dose di hashish. Sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro a due esercizi commerciali per mancanza di "requisiti generali e specifici in materia di igiene" sono state date nella notte del 26 ottobre dai carabinieri della compagnia di Torino Oltre Dora durante un controllo effettuato col Nas denominato ad "Alto Impatto", con lo scopo di garantire la sicurezza pubblica e fare rispettare le norme igienico-sanitarie negli esercizi commerciali. Nel quartiere Aurora, nella stessa notte, un ristorante è stato sanzionato e i suoi generi alimentari, per un totale di 100 chilogrammi, tra cui carne e pesce in cattivo stato di conservazione, sono stati posti sotto sequestro. I militari della Compagnia San Carlo hanno invece arrestato per detenzione di droga un uomo di 37 anni, che aveva 3,5 grammi di crack e 75 euro, dopo che aveva cercato di ingerire degli ovuli.