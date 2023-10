Movida a Torino, controllati 13 locali e 218 persone

Controlli congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nelle zone della movida a Torino hanno visto il controllo di tredici locali, in cui sono state contestate e sanzionate violazioni sia di carattere amministrativo che di carattere igienico sanitario. Sono state identificate di 218 persone, di cui due sono state indagate poiché avevano un tirapugni e un manganello telescopico di metallo. I controlli hanno interessato in particolare San Salvario, piazza Santa Giulia e i dintorni e sono iniziati ieri alle 20 e sono proseguiti nella notte. Le unità cinofile dei carabinieri hanno rinvenuto modiche quantità di hashish, sostanza sequestrata a carico di ignoti. I servizi di polizia in queste aree continueranno con cadenza regolare.