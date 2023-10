Volo umanitario per italiano ricoverato a Gerusalemme

Un cittadino italiano, ricoverato presso l'ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme, è stato trasferito d'urgenza da Tel Aviv a Torino con un volo umanitario effettuato da un velivolo Falcon 50 del 31mo Stormo di Ciampino. Il trasporto urgente è stato eseguito su specifica richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Falcon 50 ha imbarcato il paziente presso l'aeroporto Ben Gurion, giunto sul posto in ambulanza, ed è atterrato sull'aeroporto di Torino Caselle nel pomeriggio di ieri. Assistito a bordo da un'equipe medica dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, oltre ad un medico ed un assistente sanitario dell'Aeronautica Militare, il paziente è stato successivamente trasportato in ambulanza verso l'Ospedale torinese. Il protocollo sanitario è stato attivato tramite un intenso lavoro di coordinamento tra l'Ufficio dei voli della Presidenza del Consiglio e la sala situazioni del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo tipo di interventi a favore dei cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, che versino in situazioni di grave pericolo.