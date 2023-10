Certificati i boschi all'ombra del Monviso

"Che i boschi all'ombra del Monviso, in Valle Po (Cuneo), da qualche ora siano ufficialmente certificati Fsc e Pefc, standard internazionali di sostenibilità, non è solo una notizia che riguarda boscaioli, segherie e filiere forestali. Riguarda la valle e ci dice come quel territorio affronta la crisi climatica, il neopopolamento, le transizioni ecologiche". A dare notizia della certificazione, nell'ambito del Codice forestale nazionale, e a commentarla è Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem, l'Unione nazionale dei Comuni, comunità e enti montani. "Ci sono lungimiranza e visione - aggiunge - ma anche managerialità, visto che la certificazione, la pianificazione e la programmazione di impegno e utilizzo di quelle superfici forestali sono stati curati e affidati a professionisti da parte dell'Unione montana. L'Unione è questo. Fondamentale per stare nel futuro. Grave che alcuni Comuni se ne vogliano andare, che abbandonino il campo. Scelgono la solitudine. Senza accorgersi di quanto le Unioni montane, con managerialità, siano strategiche anche per accompagnare i sindaci nel superamento dei municipalismi gravi e inutili che interessano la montagna. I campanili, anche per boschi e pianificazione forestale, sono il passato. L'unità e le sinergie, il lavoro in Unione per la montagna, è già presente e futuro".