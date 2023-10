Spini, Galante Garrone un grande della democrazia italiana

"Una grande figura della democrazia italiana. È stato uno dei punti di riferimento più significativi per la nostra generazione, coinvolta nella politica negli Anni Sessanta. Antifascista, resistente, magistrato, storico, scrittore, Galante Garrone è stato un esponente di rilievo di quel Partito d'Azione piemontese, che tanta importanza ha avuto nello sviluppo della tradizione rosselliana del nostro Paese". Le parole sono di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, studioso di politica e economia, politico con un passato di docente universitario a Firenze, che annuncia di non potere partecipare domani a Torino a un incontro in ricordo di Alessandro Galante Garrone, a vent'anni dalla morte, il 30 ottobre del 2003, dello storico, magistrato e partigiano piemontese. "Il suo pensiero, i suoi commenti, acuti e riflessivi - prosegue Spini - ci mancano in una situazione come quella attuale, caratterizzata da disorientamento e distacco. Invio il più sentito augurio di buon lavoro ai partecipanti a questo evento e un saluto affettuoso alla figlia Giovanna".